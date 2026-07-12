Che delusione, che delusione, che delusione! La Nazionale ha tenuto testa a lungo a Lionel Messi e all’Argentina. Nonostante il cartellino giallo-rosso a Breel Embolo (71’), è riuscita a portare la partita ai tempi supplementari. È lì che Julian Alvarez, con un tiro da fuoriclasse, ha messo fine al nostro grande sogno mondiale. Le valutazioni individuali dei giocatori della Nazionale.

I voti della Nati Embolo viene espulso e bocciato - e non è l'unico -, bene Kobel, Xhaka e Ndoye e Elvedi

Posizione Tor Gregor Kobel Voto della redazione 5 Il primo tiro verso la sua porta finisce in rete. Il colpo di testa di Mac Allister è imparabile. Per il resto, nel primo tempo non ha nulla da fare contro i campioni del mondo. Fortuna poi che il tiro a giro di Messi al 92° minuto sfregi il palo. Salva la Nati con una grande parata sul tiro al volo di Martinez al 96° minuto, mandando la partita ai supplementari. Impotente contro il tiro a giro di Alvarez al 112° minuto.

Posizione Difesa Denis Zakaria Voto della redazione 4,5 Sulla fascia destra ha Alvarez sotto controllo. In attacco non ha la stessa incisività che aveva contro l’Algeria e la Colombia. Con la sua potenza dovrebbe osare di più. Dimostra la sua versatilità: dopo l’espulsione di Embolo si sposta al centro.

Posizione Difesa Manuel Akanji Voto della redazione 5 Non è stato messo alla prova più di quanto non lo sia già stato in questo Mondiale. Insieme a Elvedi ha tenuto bene a bada l’attacco argentino. Se non fosse stato per quel gol di testa, su calcio d’angolo battuto da Messi al 10° minuto... Di fronte al gran gol di Alvarez, come tutta la difesa, si è dimostrato impotente.

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Posizione Difesa Nico Elvedi Voto della redazione 5 I lanci lunghi degli argentini? Li respinge tutti di testa. Importante intervento su un tiro di Mac Allister (9’). Ottima prestazione, con un’unica eccezione: non sempre ha calibrato bene la traiettoria sui lanci lunghi. Alla fine, come per tutti: lotta eroica, finale amaro.

Posizione Difesa Ricardo Rodriguez Voto della redazione 5 Si ritrova, come già 12 anni fa, a dover affrontare Messi & Co. Inizia in modo meno brillante rispetto a quanto fatto finora in questo Mondiale, mettendosi in difficoltà due o tre volte. Ottimo cross per Ndoye (65'). Poi il magnifico uno-due con Ndoye che porta al pareggio (1-1). Esce dal campo al 95'.

Posizione Centrocampo Djibril Sow Voto della redazione 3,5 Parte come centrocampista centrale destro e, sfortunatamente, al 10° minuto, su un calcio d’angolo battuto da Messi, perde il duello aereo con Mac Allister e il risultato, contrariamente all’andamento della partita, porta l'Argentina in vantaggio. Nel corso della partita commette anche due o tre passaggi sbagliati. Al 20’ mette alla prova il portiere Martinez con un tiro dalla distanza. Viene sostituito all’86’.

Posizione Centrocampo Remo Freuler Voto della redazione 4,5 Il motore della Nazionale corre a perdifiato e, insieme a Xhaka, tiene per lo più sotto controllo il centrocampo. Gli piace particolarmente scontrarsi con lo scozzese «gaucho» Mac Allister. Una volta prende in consegna un pallone fermo da Rieder e lo spara in tribuna.

Posizione Centrocampo Fabian Rieder Voto della redazione 4 Inizia il pressing in fase offensiva e lo fa spesso al momento giusto. Tuttavia, con la palla ai piedi, commette troppi errori nei passaggi. I suoi calci piazzati? Non hanno avuto successo, tutti preda sicura del portiere Martinez. All'86° minuto è sostituito.

Posizione Centrocampo Granit Xhaka Voto della redazione 5 Sicuro con la palla, effettua dei bei passaggi. L’unico svizzero che mantiene la calma con la palla al piede. Al 66’ calcia in porta, Martinez respinge a fatica. Il capitano guida la squadra con grande impegno fisico. La sua perdita di palla poco prima del fischio finale porta all’1-3. Ma a quel punto la partita è già decisa.

Posizione Centrocampo Dan Ndoye Voto della redazione 5 Con la palla al piede è spesso troppo impetuoso. Splendido passaggio filtrante per Embolo (31'), che manca di poco il gol. Per il resto? Tanto ritmo, ma purtroppo poca efficacia. Fino al 65' segna un gol magnifico portando il risultato sull'1-1. Deve uscire dal campo all'86'.

Posizione Tempesta Breel Embolo Voto della redazione 3 Sul passaggio di Ndoye (31') è arrivato con un passo di ritardo. Viene costantemente marcato stretto e maltrattato da Martinez. Poco prima dell’intervallo, è lui stesso a atterrare l'argentino Paredes e riceve giustamente un cartellino giallo. Ha troppo poca influenza sul gioco. Poi la simulazione e il cartellino giallo-rosso dopo l’intervento del VAR: la Nazionale si ritrova in inferiorità numerica al 71’. È un insieme di sfortuna e anche di incapacità.

Posizione Zeki Amdouni Voto della redazione 4 Entra all'86' al posto di Ndoye. Ha vita dura in inferiorità numerica e come unica punta. Fa fatica a farsi valere.

Posizione Silvan Widmer Voto della redazione 4 Entra all'86' al posto di Rieder. Gioca come terzino destro e Zakaria si sposta al centro. Come tutti gli altri, lotta per ogni centimetro.

Posizione Centrocampo Miro Muheim Voto della redazione 4,5 Entra all'86° minuto al posto di Sow. Gioca in modo più difensivo e, con la squadra in inferiorità numerica, deve dare man forte sulla fascia sinistra contro Messi e compagni.

Posizione Difesa Eray Cömert Voto della redazione 4,5 Entra al 95° minuto al posto di Rodriguez e si inserisce nella difesa a tre in vista della prevista battaglia difensiva in inferiorità numerica. Alla fine, però, non riesce a impedire che la squadra subisca dei gol.

Posizione Centrocampo Ardon Jashari Entra al 96° minuto al posto di Zakaria. Troppo poco per poterlo valutare.