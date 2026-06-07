Il centrocampista Christian Eriksen si è accasciato al suolo al 65’ durante l’amichevole tra la sua Danimarca e l’Ucraina a Odense.

In amichevole Christian Eriksen si accascia di nuovo: il danese ha ripreso conoscenza ed è sotto controllo medico

Il 34enne, subito soccorso da compagni, avversari e medici, è stato trasportato in ospedale e stando ai primi report sarebbe cosciente.

Un comunicato diffuso dalla Federcalcio danese ha confermato che il calciatore era cosciente dopo l'incidente e sta rispondendo bene alle cure mediche, precisando che la partita è stata ufficialmente annullata per garantire la sicurezza dei giocatori.

I primi aggiornamenti medici indicavano che il calciatore aveva ripreso conoscenza e stava rispondendo alle cure, mentre le équipe mediche continuano a monitorare attentamente le sue condizioni per ottenere informazioni più precise sul suo stato di salute nelle prossime ore.

Eriksen era già stato vittima di un arresto cardiaco nel 2021 sempre in durante un match della Nazionale e gli era poi stato impiantato un defibrillatore che gli ha permesso di tornare all'attività agonistica.