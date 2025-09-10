Nessun europeo ha segnato cinque gol in una qualificazione alla Coppa del Mondo dal 1977. KEYSTONE

La Norvegia consolida la sua posizione di leader nel Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa del Mondo con una vittoria per 11 a 1 sulla Moldavia. Erling Haaland ha svolto un ruolo importante, segnando cinque gol.

Hai fretta? blue News riassume per te Martedì sera Erling Haaland ha segnato cinque gol nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo contro la Moldavia.

Nessun europeo aveva segnato così tanti gol in una sola partita dal 1977.

All'epoca, l'austriaco Hans Krankl segnò sei reti nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo contro Malta.

Il record mondiale è detenuto dall'australiano Archie Thompson, con 13 gol contro le Samoa americane nel 2001. Mostra di più

Il 30 maggio 2019, un giovane norvegese fino ad allora sconosciuto si fece notare ai Mondiali U20 in Polonia segnando nove gol contro l'Honduras: si trattava di Erling Braut Haaland.

Si era trasferito dal Molde al RB Salisburgo solo l'inverno precedente per circa otto milioni di euro. Tuttavia, non vi è rimasto a lungo. I suoi 16 gol nella Bundesliga austriaca e i suoi otto gol in Champions League hanno infatti attirato fin da subito l'interesse di molti top club.

Dopo un solo anno al Salisburgo, ha deciso di trasferirsi a Dortmund, dove ha continuato a segnare gol, a valanga. Nell'estate del 2022 si trasferisce al suo attuale club, il Manchester City.

Con i Citizens, dove ha giocato anche suo padre Alf-Inge, ha fatto faville, segnando 52 gol in 53 partite nella sua prima stagione e vincendo campionato, Champions League e coppa.

Il 25enne Haaland ha segnato 262 gol in 331 partite durante la sua carriera professionale ed è attualmente considerato uno dei migliori attaccanti al mondo. Ha anche segnato 48 gol in 45 partite per la Nazionale norvegese.

La Norvegia sogna la finale della Coppa del Mondo

Martedì sera, il ragazzone ha incrementato il suo bottino con cinque gol e due assist contro la Moldavia.

Con questo successo, la Norvegia ha vinto anche la quinta delle cinque partite di qualificazione alla Coppa del Mondo e guida il Gruppo I con sei punti di vantaggio sull'Italia (che ha giocato una partita in meno) a tre turni dalla fine.

Non accadeva dal 1977

Nessuno in Europa aveva segnato cinque gol in una partita di qualificazione ai Mondiali dal 1977. All'epoca, l'austriaco Hans Krankl segnò sei gol in una vittoria per 9-0 contro Malta.

Il record mondiale per il maggior numero di gol in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo è detenuto dall'australiano Archie Thompson: segnò 13 gol contro le Samoa Americane nel 2001.

Haaland avrebbe potuto segnare sei gol contro la Moldavia, ma ha concesso di tirare un rigore al compagno di squadra Thelo Aasgaard. Il 23enne dei Glasgow Rangers ha messo a segno una tripletta, segnando anche il suo quarto gol personale nei tempi supplementari.

Naturalmente, la prestazione di Haaland sta facendo scalpore in rete e la maggior parte dei pareri è dello stesso tenore: «Haaland passerà alla storia come il miglior centravanti di tutti i tempi», è solo uno dei tanti commenti sulla piattaforma X.

I’m sorry but Erling Haaland is going to retire as the best striker in football history. — Janty (@CFC_Janty) September 9, 2025

Il sogno norvegese di partecipare alla quarta fase finale della Coppa del Mondo, la prima dal 1998, è vivo, soprattutto grazie ad Haaland, che ha segnato almeno un gol in tutte e cinque le partite di qualificazione disputate finora.

I norvegesi potrebbero assicurarsi il biglietto per la Coppa del Mondo 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, già al termine della sfida contro Israele, a metà ottobre.