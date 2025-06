Imago

Italia, travolta 3-0 dalla Norvegia nella prima sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Swisstxt

Esordio bagnato, ma tutt’altro che fortunato per l’ La pioggia che si è abbattuta su Oslo non ha rallentato i padroni di casa, capaci di colpire tre volte in appena 28'. Un debutto amaro che gli uomini di Spalletti, con i norvegesi che rimangono invece saldi in vetta al girone con tre vittorie in altrettante partite. Vittoria larga anche per la Croazia, che ha travolto Gibilterra con un netto 7-0. Serata decisamente più complicata invece per il Belgio, che ha pareggiato 1-1 contro la Macedonia del Nord.