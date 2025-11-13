Il Lugano anche durante la sosta per la Nazionale continua a lavorare.

Al Lido di Locarno è andata in scena mercoledì un’amichevole dei bianconeri contro la compagine di seconda Lega Interregionale chiusasi sul 4-1 per la squadra di Super League. La partita è stata l’occasione per dare spazio a chi ha giocato fin qui meno e a chi rientrava da un infortunio.

Vi è infatti stato l’esordio assoluto con la nuova maglia per l’algerino Kendouci (reduce da una frattura alla tibia), mentre si è rivisto in difesa Kelvin. Le reti sono state messe a segno da Behrens, Cimignani e dai giovani Raffa e Frizzi.