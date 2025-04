Esulta con troppa foga e cade oltre le transenne: ecco il video di Shaqiri che finisce al tappeto

Shaqiri segna e inciampa 07.04.2025

Il Basilea si prende la vetta della Super League grazie a un 2-0 sul Lugano, ma nei festeggiamenti del primo gol non tutto fila liscio: Xherdan Shaqiri cade oltre le transenne, fortunatamente senza conseguenze.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Basilea ha battuto il Lugano 2-0 e, approfittando del passo falso del Servette, si è portato per la prima volta a +4 in vetta alla Super League.

Xherdan Shaqiri ha festeggiato l'1-0 saltando la recinzione sotto la curva, ma è caduto rovinosamente dopo aver preso troppo slancio.

Fortunatamente non si è fatto male: «È stata l’emozione del momento, ma sono contento di essermi rialzato subito», ha commentato con il sorriso. Mostra di più

Per il Basilea al momento tutto sembra andare a gonfie vele: il 2-0 contro il Lugano, unito alla sconfitta del Servette a San Gallo, consente ai renani di portarsi per la prima volta in stagione a +4 sulla seconda compagine in classifica.

L'unica sbavatura, se così si vuol definire, si è vista nei festeggiamenti. Poco dopo aver insaccato la palla dell'1-0, uno scatenato Xherdan Shaqiri si lancia verso i propri tifosi - sotto la curva Muttenz - salta la recinzione e improvvisamente sparisce.

Il bomber ha probabilmente sopravvalutato l'altezza del tabellone ed è finito a terra. Pochi i stanti dopo, però, arriva il sospiro di sollievo: Shaqiri si rialza e riceve l'abbraccio dei compagni e del pubblico. A fine partita, ai microfoni di «blue Sport», spiega ridendo: «Ho preso troppo slancio e così sono caduto».

«Non mi era mai successo prima. Ma è una cosa nuova», commenta sorridendo. «È stato tutto per l'emozione del momento. L'importante è che non mi sia fatto male», conclude sorridendo il folletto, che dal suo ritorno a Basilea - la scorsa estate - dai bassi fondi della classifica ha portato i rossoblù ai vertici, e ora nella città sul Reno sognano il campionato.