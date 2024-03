Mudryk KEY

L'Ucraina ha eliminato la Bosnia dalla corsa agli ultimi 3 posti per Euro 2024.

Nelle semifinali dei playoff Mudryk e compagni hanno avuto la meglio per 2-1 grazie a una clamorosa rimonta negli ultimi minuti di gara. In finale se la vedranno ora con l'Islanda di uno scatenato Gudmundsson, autore di una tripletta nel 4-1 su Israele, che all'80' ha mancato un rigore per il possibile 2-2. Decisamente meno combattute le altre sfide che hanno portato, come da pronostico, alle finalissime (in programma martedì prossimo) Galles-Polonia e Georgia-Grecia.

