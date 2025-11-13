Wembley è stato scelto come teatro sia delle due semifinali che della finale. iStock

La UEFA ha ufficializzato le sedi e il calendario dell'Europeo del 2028, che si svolgerà tra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda.

Gli altri 8 stadi del torneo saranno: National Stadium di Cardiff, Dublin Arena, Hampden Park (Glasgow), St James’ Park (Newcastle), Manchester City Stadium, Everton Stadium (Liverpool), Villa Park (Birmingham) e Tottenham Hotspur Stadium (Londra).

La sfida inaugurale si giocherà a Cardiff il 9 giugno e la rassegna continentale proseguirà fino al 9 luglio.