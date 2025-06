Ramona Bachmann Keystone

Come riportato dal Blick, l’attaccante della Nazionale femminile Ramona Bachmann si è infortunata ad un ginocchio durante l'allenamento di mercoledì e la sua partecipazione all'Europeo casalingo sarebbe a forte rischio.

Swisstxt

La lucernese è rimasta in panchina nelle ultime uscite di Nations League contro Francia e Norvegia perché fuori condizione, avendo giocato con i suoi Houston Dash appena 75’ in stagione, ma una sua convocazione non sembrava comunque essere in dubbio.

Con 60 gol la lucernese è la seconda miglior marcatrice nella storia della Nazionale.