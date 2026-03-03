Rashid Mazaheri ai Mondiali del 2018. Imago

L'ex portiere dell'Iran Rashid Mazaheri è scomparso dopo aver pubblicato un durissimo messaggio contro l'ayatollah Khamenei, mentre il Paese è travolto dal caos politico e militare.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex portiere della Nazionale iraniana Rashid Mazaheri è scomparso dopo un post sui social in cui attaccava duramente l’ayatollah Khamenei.

Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella sua abitazione poche ore dopo la pubblicazione del messaggio, sequestrando i suoi dispositivi elettronici.

La moglie ha denunciato pubblicamente le pressioni subite negli anni e attribuito al Governo la responsabilità per la sua sicurezza. Mostra di più

La scomparsa di Rashid Mazaheri scuote l'Iran in uno dei momenti più drammatici della sua storia recente.

Come riferito fra gli altri da «FanPage», l'ex portiere della Nazionale iraniana non dà più notizie di sé da quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella sua abitazione poche ore dopo un durissimo messaggio pubblicato sui social contro l'ayatollah Ali Khamenei.

Il 36enne è un volto noto del calcio iraniano: ha conquistato trofei con Zob Ahan e Tractor e ha difeso i pali di club importanti come Esteghlal e Sepahan, oltre ad aver vestito la maglia della Nazionale.

Il post era apparso la sera del 24 febbraio, pochi giorni prima dell'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti che ha portato alla morte della Guida Suprema, al potere da 36 anni. Nel messaggio, Mazaheri accusava Khamenei per la repressione delle proteste e lo definiva «Satana», parlando di sangue innocente versato e di un regime ormai giunto al termine.

All'alba del giorno successivo, agenti della sicurezza si sono presentati a casa del calciatore: secondo quanto riportato, avrebbero sequestrato cellulare e computer, informandolo dell'esistenza di un mandato di arresto nei suoi confronti.

Da quel momento il post è stato rimosso e di Mazaheri si sono perse le tracce.

Il messaggio della moglie

Poco dopo la perquisizione, la moglie Maryam Abdollahi ha pubblicato un messaggio su Instagram sostenendo che la vita del marito fosse in pericolo. Ha inoltre attribuito al governo la piena responsabilità per quanto potrebbe accadergli, ricordando le pressioni subite negli ultimi anni.

Mazaheri, infatti, non era nuovo a prese di posizione contro il regime. Durante le proteste del 2019-2020 aveva chiesto pubblicamente di non giustiziare i manifestanti ed era stato convocato e successivamente arrestato.

Nel 2021 era stato anche sospeso dalla Federazione calcistica iraniana per aver sostenuto le proteste legate alla crisi idrica.

Un Paese nel caos

La vicenda si inserisce in uno scenario regionale sempre più instabile. Dopo la morte di Khamenei, il Medio Oriente è precipitato in una nuova fase di conflitto, con un allargamento delle tensioni ad altri Paesi dell’area.

In Iran la situazione è estremamente confusa, con attacchi di USA e Israele in corso e gravi problemi infrastrutturali, tra cui blackout nella capitale Teheran. Un contesto che rende ancora più difficile ottenere informazioni certe sul destino del portiere.

Al momento, di Rashid Mazaheri non si hanno notizie ufficiali.