Il Manchester United ha eliminato l'Arsenal nel terzo turno di FA Cup imponendosi per 5-3 ai rigori.

I 120' si sono chiusi sull'1-1 per le reti di Bruno Fernandes e Gabriel. Fatali ai Gunners, per oltre 60' con l'uomo in più, un rigore fallito al 72' da Odegaard e l'errore dagli 11m di Havertz. -Il Barcellona ha conquistato la Supercoppa di Spagna battendo con un pirotecnico 5-2 il Real Madrid nella finale di Gedda. Dopo il vantaggio di Mbappé i Blaugrana hanno costruito il successo con 5 reti tra il 22' e il 48'. L'espulsione di Szczesny al 56' ha ridato speranza alle Merengues, in gol però solo con Rodrygo al 60'.