Disputando la sua 1'391esima partita ufficiale nella vittoria per 2-0 contro l’America de Cali al Maracana di Rio, Fabio ha superato il primato detenuto dall’inglese Peter Shilton in termini di presenze.

Campione della Copa Libertadores nel 2023, il 44enne portiere ha vestito le maglie di Cruzeiro, União Bandeirante, Vasco da Gama e Fluminense, sua attuale squadra.

«Nessuno gioca così tanto senza un livello di professionalità come il suo. Continuerà ancora a lungo e sarà difficile che qualcuno possa superare il suo record», ha commentato l'allenatore.