  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Con 1'391 presenze in campo, Fabio ruba il primato a Shilton

Swisstxt

20.8.2025 - 12:26

Traguardo storico
Traguardo storico
KEY

Disputando la sua 1'391esima partita ufficiale nella vittoria per 2-0 contro l’America de Cali al Maracana di Rio, Fabio ha superato il primato detenuto dall’inglese Peter Shilton in termini di presenze.

SwissTXT

20.08.2025, 12:26

20.08.2025, 12:45

Campione della Copa Libertadores nel 2023, il 44enne portiere ha vestito le maglie di Cruzeiro, União Bandeirante, Vasco da Gama e Fluminense, sua attuale squadra.

«Nessuno gioca così tanto senza un livello di professionalità come il suo. Continuerà ancora a lungo e sarà difficile che qualcuno possa superare il suo record», ha commentato l'allenatore.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Amanda Lear denuncia HBO per il documentario «Enigma», ecco perché
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera
Stermina la famiglia a Corcelles: uccide l'ex moglie, le loro due figlie piccole e il gatto

Video 

Ferencvaros – Qarabağ 1:3

Ferencvaros – Qarabağ 1:3

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

19.08.2025

Rangers – Bruges 1:3

Rangers – Bruges 1:3

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

19.08.2025

Stella Rossa – Paphos 1:2

Stella Rossa – Paphos 1:2

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

19.08.2025

Ferencvaros – Qarabağ 1:3

Ferencvaros – Qarabağ 1:3

Rangers – Bruges 1:3

Rangers – Bruges 1:3

Stella Rossa – Paphos 1:2

Stella Rossa – Paphos 1:2

Più video

Altre notizie

Calcio. Il Real vince di misura contro l'Osasuna

CalcioIl Real vince di misura contro l'Osasuna

Calcio. Sierro, capitano del Tolosa, firma con l'Al-Shabab

CalcioSierro, capitano del Tolosa, firma con l'Al-Shabab

Dalla Svizzera al Belgio. Dussenne lascia il Losanna per tornare in patria

Dalla Svizzera al BelgioDussenne lascia il Losanna per tornare in patria