L'unico imprevisto incontrato dai transalpini sul loro percorso è stata la pioggia. Dopo le numerose allerte del prepartita la sfida è iniziata come da programma, ma il temporale abbattutosi su Philadelphia alla pausa ha costretto le due squadre a rimanere negli spogliatoi per due ore. Alla ripresa del gioco i Bleus hanno così voluto chiudere velocemente la sfida: Mbappé, già in rete nel primo tempo, ha firmato la doppietta e Dembélé ha poi abbellito il risultato.