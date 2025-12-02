Jamie Vardy sempre boomber, anche a 38 anni. Imago

La Cremonese sbanca Bologna 3-1 e Jamie Vardy, a 38 anni, firma una doppietta da urlo che accende i tifosi e trasforma l'ex leggenda del Leicester nel nuovo idolo grigiorosso.

Hai fretta? blue News riassume per te La Cremonese ha espugnato il Dall'Ara battendo il Bologna 3-1, trascinata da una doppietta del 38enne Jamie Vardy.

L'attaccante inglese, arrivato a Cremona a settembre, ha mantenuto la promessa fatta alla presentazione di «far ricredere» chi lo considerava troppo vecchio per il calcio.

Davide Nicola lo ha definito «punto di riferimento» e «uomo vero», mentre Vardy ha ringraziato i tifosi sui social, lodando il loro sostegno «fantastico». Mostra di più

A Bologna è la Cremonese a prendersi la copertina: al Dall'Ara finisce 3-1 per i lombardi, che tornano a casa con una vittoria pesante in chiave classifica e morale.

Ma più del risultato, a far parlare sono il protagonista e la storia: Jamie Vardy, l'ex punta del Leicester dei miracoli ora «mister doppietta» in maglia grigiorossa, celebrato come bomber di riferimento dai tifosi e dai social.

L'attaccante inglese di 38 anni, sbarcato a Cremona a settembre dopo l'epopea ormai leggendaria con la maglia dei Foxes, con cui ha vinto un clamoroso scudetto nel 2016, ha firmato una doppietta nella sfida di lunedì sera: i suoi primi due gol in Serie A nella stessa partita.

Un segnale forte, che sembra dare seguito alle parole pronunciate il giorno della presentazione, quando - come riportato dal club e dai media italiani - aveva promesso: «Farò ricredere tutti coloro che pensano che 38 anni sia un'età avanzata per il calcio». Alla luce di quanto visto a Bologna, difficile dargli torto: promesse mantenute, almeno per ora.

L'esultanza sotto il settore ospiti, la corsa, la grinta: le immagini del bomber sono rimbalzate sulle piattaforme social della Serie A, che ha commentato con un eloquente «Vardy fa cose da Vardy», e dei tifosi, sempre più conquistati dall’impatto dell'inglese in maglia grigiorossa.

Sul profilo Instagram ufficiale dell'US Cremonese, lo stesso inglese ha affidato poche parole ma molto chiare al post-partita: «Grazie ai tifosi per il supporto, dai Cremo», ha detto, per poi aggiungere dal suo account personale che «i nostri tifosi sono stati fantastici».

Un ringraziamento che abbraccia non solo gli oltre 500 sostenitori che hanno seguito la squadra fino a Bologna, ma l’intera comunità cremonese, che sta vivendo con entusiasmo questa fase della stagione.

Davide Nicola: «Un uomo vero»

Al termine della gara sono arrivate anche le parole del tecnico Davide Nicola, in conferenza stampa post partita, come riferito fra gli altri dal «Corriere della Sera», ha sottolineato il peso specifico del numero 9: «Per noi è un punto di riferimento. Da allenatore posso solo dire che i grandi campioni sono di una semplicità incredibile», ha dichiarato, spiegando come il gruppo abbia accolto Vardy «con grande privilegio» e come l'inglese, dal canto suo, «si stia dimostrando un uomo vero sotto tutti i punti di vista».

Tra campo, spogliatoio e social, il messaggio è chiaro: a Cremona, l'era Vardy è ufficialmente iniziata.