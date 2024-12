Christian Fassnacht fa ritorno allo Young Boys KEYSTONE

Le voci che si rincorrevano da tempo hanno trovato conferma ufficiale: Christian Fassnacht fa ritorno allo Young Boys.

SwissTXT Swisstxt

Il 32enne, cinque volte campione svizzero proprio con i bernesi, ha firmato un contratto valido sino all’estate del 2027.

Nella prima parte di stagione l’ex Nazionale ha vestito la maglia del Norwich in Championship, scendendo in campo in sole tre occasioni.