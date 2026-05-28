Pronto a dare il suo contributo KEY

Tra i convocati della Svizzera in vista dei Mondiali solo due militano in Super League.

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Uno di questi è Christian Fassnacht, pronto a portare il suo contributo in Nazionale. «E' stata la mia miglior stagione da professionista. Sono contento dal punto di vista personale, decisamente meno per quanto ottenuto dall’YB. Potevamo e dovevamo fare di più», ha detto il capocannoniere del campionato.

«Chiamata inaspettata? Sì e no. Ovviamente non ero certo del posto, ma continuavo a sperarci e a far parlare il campo. Per dire, le vacanze non le avevo ancora prenotate», ha concluso.