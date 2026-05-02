L'oggi 82enne in un'immagine dei festeggiamenti del 2018 per i 110 anni dell'FCL Ti-Press

Jonathan Sabbatini non è più il giocatore con più presenze in assoluto con la maglia del Lugano.

SwissTXT Swisstxt

O meglio, non lo è mai stato, visto che il primato appartiene, come si è scoperto oggi, all’82enne Vincenzo Brenna.

Come si legge nel comunicato pubblicato dai bianconeri, «grazie a un lavoro di verifica e di attenta ricostruzione è emerso come il record assoluto di presenze nella storia dell’FCL spetti proprio a Brenna, che ha chiuso a quota 437 contro le 413 di Sabbatini».

Nel primo conteggio non era stata considerata la Coppa della Lega, organizzata tra il 1978 e il 1982.