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Il club si corregge Non è Sabbatini il recordman di presenze del Lugano! Il primato è di una bandiera del passato 

Swisstxt

2.5.2026 - 17:40

L'oggi 82enne in un'immagine dei festeggiamenti del 2018 per i 110 anni dell'FCL
L'oggi 82enne in un'immagine dei festeggiamenti del 2018 per i 110 anni dell'FCL
Ti-Press

Jonathan Sabbatini non è più il giocatore con più presenze in assoluto con la maglia del Lugano.

SwissTXT

02.05.2026, 17:40

02.05.2026, 17:41

O meglio, non lo è mai stato, visto che il primato appartiene, come si è scoperto oggi, all’82enne Vincenzo Brenna.

Come si legge nel comunicato pubblicato dai bianconeri, «grazie a un lavoro di verifica e di attenta ricostruzione è emerso come il record assoluto di presenze nella storia dell’FCL spetti proprio a Brenna, che ha chiuso a quota 437 contro le 413 di Sabbatini».

Nel primo conteggio non era stata considerata la Coppa della Lega, organizzata tra il 1978 e il 1982.

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