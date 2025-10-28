Ora la decisione è definitiva KEY

Il Lugano ha preso atto e accettato la decisione della Commissione disciplinare della SFL di non rigiocare la partita di Super League contro il Losanna del 17 settembre.

La Commissione non si è espressa sull'episodio ma ha comunicato che in ogni caso la partita non si sarebbe potuta ripetere per via di un errore di utilizzo del VAR.

Nella presa di posizione i bianconeri hanno detto di aver rinunciato a proseguire legalmente ma hanno sottolineato come questa decisione significhi implicitamente che il VAR è stato impiegato in maniera impropria.