Super League Il Lugano accetta la decisione della SFL di non rigiocare la partita contro il Losanna

Swisstxt

28.10.2025 - 15:18

Ora la decisione è definitiva
Ora la decisione è definitiva
KEY

Il Lugano ha preso atto e accettato la decisione della Commissione disciplinare della SFL di non rigiocare la partita di Super League contro il Losanna del 17 settembre.

SwissTXT

28.10.2025, 15:18

28.10.2025, 15:24

La Commissione non si è espressa sull'episodio ma ha comunicato che in ogni caso la partita non si sarebbe potuta ripetere per via di un errore di utilizzo del VAR.

Nella presa di posizione i bianconeri hanno detto di aver rinunciato a proseguire legalmente ma hanno sottolineato come questa decisione significhi implicitamente che il VAR è stato impiegato in maniera impropria.

Per violazione del protocollo VAR. Respinto il protesto del Lugano, la sfida contro il Losanna non si rigiocherà

Per violazione del protocollo VARRespinto il protesto del Lugano, la sfida contro il Losanna non si rigiocherà

