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Calcio Moncada è il primo acquisto del Lugano

Swisstxt

20.5.2026 - 17:10

Moncada
Moncada

Il Lugano ha ufficializzato l'acquisto di Dereck Moncada, promettente attaccante honduregno che è dunque il primo colpo in vista della prossima stagione.

SwissTXT

20.05.2026, 17:10

20.05.2026, 17:21

Ha firmato un contratto valido per cinque anni, fino al 2031.

Ala destra classe 2007, Moncada ha giocato nell’ultima stagione in Colombia con l’Inter di Bogotà collezionando 5 reti e 2 assist in 15 incontri. Ha anche già debuttato nella Nazionale maggiore, accumulando già presenze.

Pelzer lo ha così descritto: «Ha mostrato qualità interessanti in contesti diversi e riteniamo che il suo profilo si inserisca bene nel nostro progetto».

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