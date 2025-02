Mattia Croci-Torti Ti-Press

Sabato alle 18h00 il Lugano ospiterà il Lucerna a Cornaredo in uno degli incontri più importanti di questa fase.

Swisstxt

Mattia Croci-Torti dovrà però fare i conti con alcune defezioni.

Oltre ai già noti Marques e Aliseda, ai box ci sono pure i due terzini Zanotti (angina) e Valenzuela (affaticamento muscolare).

In forse è invece Steffen, il quale ha svolto gli ultimi due allenamenti con la squadra, ma non è ancora detto che sabato sarà della partita.

«Devo ancora decidere se portarlo, ma non possiamo aspettarci che rimanga in campo per più di un tempo», ha commentato Croci-Torti.