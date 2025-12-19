La SFL ha fissato le partite delle giornate dalla 23 alla 33 di Super League.
Il campionato faro ripartirà dopo la sosta invernale, come già si sapeva, con il Lugano impegnato a Lucerna il sabato 17 gennaio per il 20o turno.
Il terzo girone infatti inizierà solo il 7 febbraio, con i bianconeri che saranno in trasferta a Winterthur.
La formazione di Croci-Torti giocherà solo 5 partite in casa, e nelle 6 trasferte dovrà recarsi a Basilea e Berna.
Gli orari dell’ultima giornata prima della divisione tra le sei migliori e le sei peggiori, verranno fissati a tempo debito con criteri sportivi.