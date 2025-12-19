Lugano KEY

La SFL ha fissato le partite delle giornate dalla 23 alla 33 di Super League.

SwissTXT Swisstxt

Il campionato faro ripartirà dopo la sosta invernale, come già si sapeva, con il Lugano impegnato a Lucerna il sabato 17 gennaio per il 20o turno.

Il terzo girone infatti inizierà solo il 7 febbraio, con i bianconeri che saranno in trasferta a Winterthur.

La formazione di Croci-Torti giocherà solo 5 partite in casa, e nelle 6 trasferte dovrà recarsi a Basilea e Berna.

Gli orari dell’ultima giornata prima della divisione tra le sei migliori e le sei peggiori, verranno fissati a tempo debito con criteri sportivi.