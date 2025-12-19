  1. Clienti privati
Super League Il Lugano giocherà solo 5 partite in casa nel terzo turno

Swisstxt

19.12.2025 - 16:13

Lugano
Lugano
KEY

La SFL ha fissato le partite delle giornate dalla 23 alla 33 di Super League.

SwissTXT

19.12.2025, 16:13

19.12.2025, 16:24

Il campionato faro ripartirà dopo la sosta invernale, come già si sapeva, con il Lugano impegnato a Lucerna il sabato 17 gennaio per il 20o turno.

Il terzo girone infatti inizierà solo il 7 febbraio, con i bianconeri che saranno in trasferta a Winterthur.

La formazione di Croci-Torti giocherà solo 5 partite in casa, e nelle 6 trasferte dovrà recarsi a Basilea e Berna.

Gli orari dell’ultima giornata prima della divisione tra le sei migliori e le sei peggiori, verranno fissati a tempo debito con criteri sportivi.

