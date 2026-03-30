Presto il trasloco alla AIL Arena Ti-Press

La SFL ha pubblicato date e orari delle partite delle cinque giornate del Championship Group e del Relegation Group.

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Il Lugano, inserito nel girone per il titolo, sarà impegnato dapprima sabato 25 aprile alle 20h30 a Thun. Domenica 3 maggio alle 16h30 i bianconeri ospiteranno lo Young Boys e una settimana più tardi, ma alle 14h00, riceveranno il San Gallo.

Giovedì 14 maggio alle 16h30 gli uomini di Croci-Torti saranno di scena a Sion, mentre domenica 17 maggio disputeranno l’ultima partita della stagione e in assoluto nel vecchio stadio di Cornaredo sfidando alle 16h30 il Basilea.