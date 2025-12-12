Dopo la partita di Europa League gli animi si sono decisamente scaldati. Keystone

Cinque persone sono rimaste ferite a margine della partita fra Basilea e Aston Villa, valida per l'Europa League. Secondo la polizia si è arrivati a scontri e lanci di petardi.

Keystone-SDA SDA

Dopo l'incontro, attorno alle 23:00, tifosi del Basilea hanno aggredito sostenitori della squadra inglese, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Un agente britannico in borghese e due civili sono rimasti feriti, con questi ultimi che sono stati portati in ospedale.

Le forze dell'ordine sono quindi intervenute e hanno sottoposto dieci persone a controllo d'identità. La situazione si è quindi calmata.

Già durante l'incontro – terminato 2 a 1 per la squadra di Birmingham – erano stati fatti scoppiare dei petardi nel settore ospiti dello stadio. Due tifosi dell'Aston Villa sono rimasti feriti, con uno dei due che è stato portato in ospedale.

La polizia, secondo sue stesse dichiarazioni, era presente all'incontro con un ingente dispiegamento di mezzi ed è rimasta operativa fino alle 2 di mattina. Indagini sugli episodi violenti sono state aperte.