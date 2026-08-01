L’Unione Europea di Calcio (UEFA) ha attaccato duramente la Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) anche dopo che quest’ultima ha abbandonato i propri piani di investimento.

«L’attuale dirigenza della FIFA ha perso non solo la fiducia dell’UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio», ha comunicato la federazione continentale.

L’UEFA ha accolto con favore il fatto che la FIFA, guidata dal presidente Gianni Infantino, avesse precedentemente abbandonato i propri piani di vendere i diritti commerciali dei Mondiali agli investitori.

La decisione della FIFA era stata preceduta da massicce proteste, soprattutto dall’Europa, ma anche le federazioni continentali dell’Asia, del Nord America e del Centro America avevano respinto i piani di Infantino.

Lo svizzero è sottoposto a forti pressioni: molti nel mondo del calcio e persino in ambito politico ne chiedono le dimissioni.

Un accordo «squallido» e «opaco»

A tal proposito, la UEFA ha scritto: «L’accordo squallido, negoziato a porte chiuse e poco trasparente, che egli ha orchestrato e poi cercato di far approvare, era l’esatto contrario della trasparenza».

Infantino non sarebbe inoltre riuscito a destinare le riserve miliardarie della FIFA alle federazioni e, di conseguenza, al calcio.

Infantino aveva invece proposto di recente di trasferire una parte dei diritti dei Mondiali a una società controllata e di incassare ingenti somme grazie alla loro vendita a investitori.

Secondo quanto riportato, la Federazione Internazionale avrebbe poi fissato alle federazioni nazionali il termine del 19 settembre per approvare i piani, prospettando in cambio dei pagamenti straordinari.

L'UEFA chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle proprie azioni

«Non possiamo andare avanti così – con manovre segrete ordite in tutta fretta da individui senza volto e la cui utilità per lo sport è discutibile», ha dichiarato l’UEFA. «Dobbiamo individuare i responsabili e chiamarli a rispondere delle loro azioni.»

L'organismo europeo ha annunciato che avvierà immediatamente un dialogo con i partner di tutto il mondo per trovare nuove modalità di distribuzione dei fondi della FIFA.

«È una vittoria per tutto il mondo del calcio», ha scritto l’UEFA. «Ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata ritirata. Il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato.»