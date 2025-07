Gianni Infantino ringrazia Donald Trump: grande "tifoso di calcio". (immagine d'illustrazione) Keystone

La Fifa apre un ufficio alla Trump Tower di New York, rafforzando i suoi legami con Donald Trump in vista dei mondiali di calcio del 2026 che si terranno in nord America.

Keystone-SDA SDA

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ringraziato Trump, descrivendolo come un grande «tifoso di calcio» e il figlio del presidente Eric per il «grande sostegno» ricevuto.

Eric Trump era a fianco a Infantino quanto hanno annunciato che la coppa del mondo sarà esposta alla Trump Tower fino alla finale.