La FIFA ha confermato il suo progetto di apertura agli investitori privati nonostante le minacce di boicottaggio espresse dell'UEFA e il parere negativo della CONCACAF e dell'AFC.

L'organizzazione internazionale ha assicurato in un comunicato stampa che nessuno sta mettendo in vendita il calcio e che ciò è qualcosa che non prenderebbe mai in considerazione.

«Rispettiamo le critiche e le inquietudini rese pubbliche negli ultimi giorni e riaffermiamo il nostro impegno nell'organizzare una consultazione aperta e democratica», ha sottolineato la FIFA.