Calcio
La FIFA respinge le critiche dell'IFAB: «Embolo andava espulso»
Una decisione che continua a fare discutere
Imago
La FIFA ha respinto le critiche dell'IFAB sull'espulsione di Embolo in Argentina-Svizzera.
Secondo la Federazione internazionale, in questo caso il regolamento è stato applicato correttamente, ristabilendo la giustizia.
«La simulazione in sé non può essere contestata – ha spiegato un portavoce – e non dovrebbe comportare una sanzione disciplinare nei confronti di un avversario che potrebbe poi portare a ulteriori conseguenze».
«Prendiamo atto dei commenti dell’IFAB, ma non riteniamo che si sia trattato di un errore dell’arbitro o del VAR», ha confermato la FIFA.