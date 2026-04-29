  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Ecco le nuove regole disciplinari della FIFA per i Mondiali

Swisstxt

29.4.2026 - 15:22

Gianni Infantino
Gianni Infantino
Reuters

La FIFA ha aumentato del 15% i premi dei Mondiali nordamericani, che passano da 727 a 871 milioni di dollari.

SwissTXT

29.04.2026, 15:22

29.04.2026, 16:05

Il premio di partecipazione sale da nove a 10 milioni, mentre il vincitore riceverà 50 milioni.

Nel Congresso di Vancouver è stato introdotto il cartellino rosso antirazzista per chi si rivolge a un avversario coprendosi la bocca.

Espulsione anche per chi lascia il campo per protestare contro decisioni arbitrali.

I cartellini gialli ricevuti nei gironi saranno cancellati all'inizio della fase a eliminazione diretta e azzerati nuovamente dopo i quarti di finale.

I più letti

Coop e Migros richiamano urgentemente dei formaggi contaminati
Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Perché allo stadio di Seattle sventola la bandiera dell'Italia, ma non quella dell'Iran?

Video correlati

PSG – Bayern 5:4

PSG – Bayern 5:4

UEFA Champions League | Semifinale di andata | Saison 25/26 

28.04.2026

Il portiere perde la testa

Il portiere perde la testa

27.04.2026

Servette – Winterthur 5:3

Servette – Winterthur 5:3

Super League | 34° turno | stagione 25/26

26.04.2026

PSG – Bayern 5:4

PSG – Bayern 5:4

Il portiere perde la testa

Il portiere perde la testa

Servette – Winterthur 5:3

Servette – Winterthur 5:3

Più video

Altre notizie

Nel derby aragonese. Pesanti conseguenze per il portiere del Saragozza Andrada dopo il pugno a Pulido

Nel derby aragonesePesanti conseguenze per il portiere del Saragozza Andrada dopo il pugno a Pulido

Verso i Mondiali. Perché allo stadio di Seattle sventola la bandiera dell'Italia, ma non quella dell'Iran?

Verso i MondialiPerché allo stadio di Seattle sventola la bandiera dell'Italia, ma non quella dell'Iran?

La panchina più ambita. Il Real e Florentino Perez cercano un nuovo allenatore, ecco il favorito

La panchina più ambitaIl Real e Florentino Perez cercano un nuovo allenatore, ecco il favorito