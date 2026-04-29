La FIFA ha aumentato del 15% i premi dei Mondiali nordamericani, che passano da 727 a 871 milioni di dollari.
Il premio di partecipazione sale da nove a 10 milioni, mentre il vincitore riceverà 50 milioni.
Nel Congresso di Vancouver è stato introdotto il cartellino rosso antirazzista per chi si rivolge a un avversario coprendosi la bocca.
Espulsione anche per chi lascia il campo per protestare contro decisioni arbitrali.
I cartellini gialli ricevuti nei gironi saranno cancellati all'inizio della fase a eliminazione diretta e azzerati nuovamente dopo i quarti di finale.