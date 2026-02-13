Touché
Dopo aver già ricevuto mozioni di sfiducia in seguito alla sua proposta, poi ritirata, di aprire la gestione della Coppa del Mondo a enti privati, Gianni Infantino ha incassato oggi anche la prima accusa diretta da parte di un grande ex giocatore.
In una lettera al Daily Mail, Luis Figo si è espresso così sull’elvetico: «La soluzione è una sola: Infantino deve andarsene».
Il portoghese ha affondato poi il colpo: «Quello che ho visto emergere negli ultimi 10 giorni è il comportamento più meschino, ingannevole e vigliaccamente interessato che abbia mai visto».