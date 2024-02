Festeggia la Costa d'Avorio Keystone

Africa.

Costa d’Avorio e Nigeria si affronteranno per la prima volta nella finale della Coppa d’ Domenica ad Abidjan i padroni di casa andranno a caccia del loro terzo titolo dopo aver superato, sempre allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara, per 1-0 la Repubblica Democratica del Congo. In una sfida combattuta, gli Elefanti sono riusciti a trovare il gol partita al 65' grazie alla rocambolesca conclusione al volo di Haller. I rigori sono invece stati i protagonisti dell’altra semifinale che ha visto le Superaquile battere il Sudafrica 5-3 (1-1 al 120').

Swisstxt