L'UEFA ha annunciato un importante cambiamento per la Champions League.

A partire dall’atto conclusivo di Budapest, in programma il 30 maggio 2026, il calcio di inizio delle finali della coppa dalle grandi orecchie verrà infatti anticipato di tre ore, portandolo alle 18, anziché alle 21.

«La decisione – ha comunicato l’UEFA – è stata presa per migliorare l’esperienza complessiva della giornata di gara per tifosi, squadre e città».

La riforma dovrebbe facilitare l'accesso di famiglie e bambini alla partita, oltre ad aumentare l'indotto per le città ospitanti.