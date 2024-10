Svizzera U21 freshfocus

La Svizzera U21 ha pareggiato in extremis per 1-1 contro la Finlandia, venendo così scavalcata nel girone per le qualifiche ad Euro 2025 dalla Romania (vittoriosa per 6-2 in Montenegro), con la quale occorrerà per forza vincere tra 4 giorni per ambire all' accesso diretto nel torneo.

Con i luganesi Hajdari e Dos Santos nell’11 titolare (con Muci entrato al 78’), gli elvetici sono andati in svantaggio al 72' con Terho. Nei minuti di recupero però la zampata di Jaquez propiziata dal bel assisti di Fink ha permesso ai rossocrociati di trovare un punto prezioso.

