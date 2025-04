Fiorentina KEY

La Fiorentina ha staccato il biglietto per le 1/2 di CoL difendendo il 2-1 ottenuto sul campo dello Celje.

Al Franchi gli sloveni, giustizieri del Lugano ai 1/4, hanno venduto cara la pelle, portandosi avanti 2-1 nella ripresa prima del pareggio decisivo di Kean. La Viola sfiderà il Betis, a cui dopo il 2-0 dell'andata è bastato un 1-1 in casa del Jagiellonia. L'altra semifinale vedrà di fronte Chelsea e Djurgarden. Il 3-0 di Varsavia ha permesso ai Blues di passare nonostante il ko casalingo per 2-1 con il Legia. A Vienna gli svedesi hanno sconfitto 4-1 il Rapid, in 10 dal 7'.