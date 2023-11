Nzola Imago

La Fiorentina ha conquistato il secondo successo consecutivo in Conference League.

La Viola ha sconfitto 1-0 il Cukaricki in trasferta, salendo in solitaria in vetta al Gruppo F. Tutto deciso nel Gruppo G, con il passaggio del turno di PAOK, a cui è bastato un 2-2 contro l’Aberdeen, e Eintracht Francoforte (1-0 in casa dell HJK).

Nel Gruppo C grazie all’1-0 sulla Dinamo Zagabria festeggia la qualificazione il Viktoria Plzen. Nel Gruppo B il Gent ha sconfitto per 3-2 i Beidablik ed è a un passo dalla qualificazione. Nel Gruppo E l’Aston Villa ha battuto 2-1 l’AZ Alkmaar.

