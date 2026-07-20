Donald Trump ha assistito alla finale dei Mondiali, l’unica partita del torneo vista dal vivo. E ancora una volta è riuscito a conquistare i titoli dei giornali.

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump è stato nuovamente al centro dell'attenzione durante la finale dei Mondiali, al momento della consegna della coppa.

Nonostante i fischi del pubblico, dopo la conquista del titolo ha posato per la foto dei vincitori insieme alla Nazionale spagnola.

Prima della partita, Trump ha annunciato di voler riportare i Mondiali negli Stati Uniti il prima possibile.

Prima del fischio d'inizio, Trump ha incontrato il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Nonostante le tensioni politiche tra i due, si sono salutati con una stretta di mano. Riepilogo creato con

Donald Trump è un maestro della messa in scena.

Durante la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, il presidente degli Stati Uniti è finito sotto i riflettori anche al di là di quanto accaduto in campo, arrivando a posare nella foto celebrativa della Spagna, appena laureatasi campione del mondo.

Le dichiarazioni in tv: «Hai sentito, Gianni?»

Poco prima di assistere per la prima volta a una partita del torneo, Trump aveva elogiato la manifestazione senza risparmiare i complimenti: «È stato bellissimo. Bellissimo da vedere, e va dato atto a Gianni», ha dichiarato a Fox, riferendosi al presidente della FIFA Gianni Infantino.

L'inquilino della Casa Bianca ha quindi annunciato di voler riportare «immediatamente» il torneo negli Stati Uniti: «Dobbiamo rifarlo, e dobbiamo farlo finché sono ancora qui. Hai sentito, Gianni?», ha aggiunto l’80enne rivolgendosi direttamente a Infantino.

La stretta di mano con il rivale

Trump e il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez sono politicamente agli antipodi. Sánchez si oppone con fermezza alla guerra condotta dagli Stati Uniti contro l’Iran.

Nelle ultime settimane, l'inquilino della Casa Bianca aveva attaccato duramente sia la Spagna sia il suo capo di governo.

«La Spagna è un caso perso, un partner terribile nella NATO», aveva dichiarato durante il vertice dell’Alleanza ad Ankara. «Non partecipa, non paga. Non voglio avere nulla a che fare con la Spagna».

Prima della finale, però, i due leader si sono scambiati una rapida stretta di mano. Entrambi si sono mostrati sorridenti.

Donald Trump e il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si stringono la mano prima della finale dei Mondiali. www.imago-images.de

In tribuna con il «consulente telefonico» Infantino

Trump ha seguito la partita dalla tribuna d’onore insieme a Infantino. Durante l’incontro, come mostrato dalle immagini televisive, anche la leggenda brasiliana Ronaldo ha fatto il suo ingresso nel palco vetrato con la Coppa del Mondo.

Il trofeo è stato poi consegnato da Trump e Infantino al capitano della Spagna, Rodri.

Il telecronista della ZDF ha commentato: «Ed ecco il presidente degli Stati Uniti e, alla sua destra, il suo consulente telefonico, il suo lacchè: Gianni Infantino».

Il riferimento era al caso Balogun, che aveva suscitato clamore in tutto il mondo. La FIFA aveva revocato la squalifica inflitta all’attaccante statunitense dopo una telefonata tra Trump e Infantino.

Trump nella foto dei vincitori

La Spagna festeggia e, nelle immagini destinate a entrare nella storia, Trump resta impettito al fianco della squadra.

Il presidente statunitense rimane accanto ai giocatori spagnoli mentre Rodri solleva la coppa. Quando si accorge che Trump non si sposta, Infantino torna verso di lui e cerca di accompagnarlo lontano dalla squadra.

Poco prima, sia Trump sia Infantino erano stati fischiati da una parte del pubblico.

Rispetto al Mondiale per club dell’estate precedente, vinto dal Chelsea, quando Trump era rimasto al centro dei festeggiamenti dei Blues, questa volta il presidente è comparso «soltanto» ai margini della foto.