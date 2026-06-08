Nuovo mandato per lo storico presidente. Keystone

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sfidato alle elezioni per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Enrique Riquelme, è stato rieletto per l'ottavo mandato alla guida del club, carica che ricoprirà fino al 2030. Lo riporta l'Afp.

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«Abbiamo vinto in tutte le fasce demografiche degli elettori, ovvero in tutte le fasce d'età, e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato della storia», ha dichiarato Pérez, 79 anni, che aveva ricevuto le congratulazioni del suo rivale pochi secondi prima dell'annuncio ufficiale dei risultati.