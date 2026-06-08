Nuovo mandato per lo storico presidente.
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Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sfidato alle elezioni per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Enrique Riquelme, è stato rieletto per l'ottavo mandato alla guida del club, carica che ricoprirà fino al 2030. Lo riporta l'Afp.
«Abbiamo vinto in tutte le fasce demografiche degli elettori, ovvero in tutte le fasce d'età, e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato della storia», ha dichiarato Pérez, 79 anni, che aveva ricevuto le congratulazioni del suo rivale pochi secondi prima dell'annuncio ufficiale dei risultati.