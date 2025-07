Hercules KEY

Il Fluminense è il primo semifinalista del Mondiale per Club.

A Orlando i brasiliani hanno avuto la meglio per 2-1 sull'Al-Hilal grazie alla rete con un preciso diagonale di destro di Hercules, già in gol contro l'Inter. La sfida si è accesa nel primo tempo dopo un rigore tolto agli arabi di Inzaghi dal VAR, poi a cavallo della pausa Marcos Leonardo ha risposto al vantaggio carioca di Martinelli. La sfidante dei brasiliani per un posto nella finalissima di domenica 13 luglio al MetLife Stadium (nel New Jersey) uscirà dalla partita di questa notte tra Palmeiras e Chelsea.