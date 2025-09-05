  1. Clienti privati
Calcio «Fondamentale iniziare bene»

Swisstxt

5.9.2025 - 23:31

Svizzera
Svizzera
Keystone

E' comprensibilmente soddisfatto Murat Yakin al termine della sfida con il Kosovo.

SwissTXT

05.09.2025, 23:31

05.09.2025, 23:34

«In una qualificazione in cui tutto va molto velocemente era molto importante cominciare con una vittoria», ha detto il tecnico. A rendere felice il 50enne è stato in particolare l'ottimo approccio dei suoi ragazzi: «Abbiamo dimostrato di volere vincere la partita sin dal primo minuto – ha spiegato – e abbiamo avuto sempre la capacità di vincere i duelli». Gli ha fatto eco Dan Ndoye: «Non volevamo lasciare respirare i nostri avversari, andando in pressing al 100% e lo abbiamo fatto molto bene».

