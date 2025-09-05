Svizzera Keystone

E' comprensibilmente soddisfatto Murat Yakin al termine della sfida con il Kosovo.

SwissTXT Swisstxt

«In una qualificazione in cui tutto va molto velocemente era molto importante cominciare con una vittoria», ha detto il tecnico. A rendere felice il 50enne è stato in particolare l'ottimo approccio dei suoi ragazzi: «Abbiamo dimostrato di volere vincere la partita sin dal primo minuto – ha spiegato – e abbiamo avuto sempre la capacità di vincere i duelli». Gli ha fatto eco Dan Ndoye: «Non volevamo lasciare respirare i nostri avversari, andando in pressing al 100% e lo abbiamo fatto molto bene».