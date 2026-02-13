La Francia ha dovuto faticare molto più del previsto, ma è infine riuscita a strappare il biglietto per i quarti di finale grazie all'1-0 con cui ha sconfitto il Paraguay. Con il gioco in mano sin dall'inizio, i Bleus non sono riusciti a trovare le abituali trame offensive di fronte all'organizzata difesa paraguaiana. Dal canto loro i sudamericani non sono però mai sembrati intenzionati a cercare di creare dei pericoli. A decidere la sfida è così stato il rigore trasformato da Mbappé al 70'. Il numero 10 francese raggiunge così Messi a quota 7 gol nel torneo.