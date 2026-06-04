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Calcio Francia beffata, pari Spagna

Swisstxt

4.6.2026 - 23:12

Exploit
Exploit

avvicinamento alla Coppa del Mondo.

SwissTXT

04.06.2026, 23:12

04.06.2026, 23:21

La Francia, additata da molti come la candidata numero 1 alla vittoria dei Mondiali, è clamorosamente stata battuta per 2-1 dalla Costa d’Avorio (pure presente negli USA) nel suo primo test d’ A Nantes i Bleus hanno avuto più chance nel primo tempo, chiuso in vantaggio con il guizzo allo scadere di Cherki. Gli Elefanti sono usciti alla distanza ribaltando le cose con Guala Doué (fratello del francese Désiré) e Diallo. Sorprendente pure il pari per 1-1 della Spagna a La Coruña con l’Iraq. Malgrado un dominio quasi totale, le Furie Rosse si sono fatte riprendere.

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