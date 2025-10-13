  1. Clienti privati
Calcio Francia bloccata dall'Islanda

Swisstxt

13.10.2025 - 23:47

Pareggio tra Francia e Islanda
Pareggio tra Francia e Islanda
Key

La Francia è stata fermata sul pari (2-2) dall'Islanda.

SwissTXT

13.10.2025, 23:47

13.10.2025, 23:50

A Reykjavik i transalpini hanno perso quindi l'opportunità di qualificarsi per i Mondiali con due giornate d'anticipo. Nel Gruppo J successo fondamentale per il Belgio, che ha battuto in trasferta il Galles per 4-2. I Diavoli Rossi si sono riportati in vetta alla graduatoria, sfruttando il pareggio della Macedonia del Nord con il Kazakistan. Vittoria sofferta per la Germania, che si è imposta per 1-0 in Irlanda del Nord. Ora i tedeschi condividono il primo posto nel Gruppo A con la Slovacchia (vittoriosa 2-0 sul Lussemburgo).

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

