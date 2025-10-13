Pareggio tra Francia e Islanda Key

La Francia è stata fermata sul pari (2-2) dall'Islanda.

SwissTXT Swisstxt

A Reykjavik i transalpini hanno perso quindi l'opportunità di qualificarsi per i Mondiali con due giornate d'anticipo. Nel Gruppo J successo fondamentale per il Belgio, che ha battuto in trasferta il Galles per 4-2. I Diavoli Rossi si sono riportati in vetta alla graduatoria, sfruttando il pareggio della Macedonia del Nord con il Kazakistan. Vittoria sofferta per la Germania, che si è imposta per 1-0 in Irlanda del Nord. Ora i tedeschi condividono il primo posto nel Gruppo A con la Slovacchia (vittoriosa 2-0 sul Lussemburgo).