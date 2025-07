Festa

Europeo è la Francia.

Swisstxt

A terminare in testa al Gruppo D dell’ Le ragazze di Bonadei nel big match conclusivo contro i Paesi Bassi si sono imposte in rimonta per 5-2 e così facendo hanno eliminato le olandesi, che per passare avrebbero necessitato di una goleada. A Basilea le transalpine sono state le prime a passare, ma le Oranje hanno ribaltato le cose nel primo tempo. Nella ripresa però si sono scatenate Cascarino (doppietta) e compagne. Era invece scontato il derby che metteva di fronte l’Inghilterra al Galles, con le Leonesse che si sono imposte 6-1 chiudendo seconde del girone.