Mbappé la sblocca
Reuters
Per il terzo Mondiale consecutivo la Francia ha ra...
Per il terzo Mondiale consecutivo la Francia ha raggiunto lo stadio delle semifinali. Nel primo quarto della rassegna nordamericana gli uomini di Deschamps hanno battuto 2-0 il Marocco, esattamente come 4 anni fa, ma in Qatar ci si giocava l’accesso alla finale. Costretti a rinunciare all’infortunato Saibari, i Leoni dell'Atlante non sono riusciti a mettere in campo la loro migliore versione e hanno subito per quasi tutti i 90’ il gioco dei Bleus. Dopo aver sbagliato un rigore con Mbappé nel primo tempo, i transalpini hanno deciso la sfida nella ripresa con il loro capitano e con Dembélé.