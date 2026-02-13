Per il terzo Mondiale consecutivo la Francia ha raggiunto lo stadio delle semifinali. Nel primo quarto della rassegna nordamericana gli uomini di Deschamps hanno battuto 2-0 il Marocco, esattamente come 4 anni fa, ma in Qatar ci si giocava l’accesso alla finale. Costretti a rinunciare all’infortunato Saibari, i Leoni dell'Atlante non sono riusciti a mettere in campo la loro migliore versione e hanno subito per quasi tutti i 90’ il gioco dei Bleus. Dopo aver sbagliato un rigore con Mbappé nel primo tempo, i transalpini hanno deciso la sfida nella ripresa con il loro capitano e con Dembélé.