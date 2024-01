Franz Beckenbauer è morto. La leggenda del calcio tedesco si è spenta domenica, all'età di 78 anni, come ha riferito la sua famiglia all'agenzia di stampa tedesca DPA lunedì.

È morto Franz Beckenbauer Una foto di archivio mostra l'ex calciatore e allenatore tedesco Franz Beckenbauer al gala di apertura della ‹Hall Of Fame› del calcio tedesco a Dortmund, in Germania, il 01 aprile 2019. Immagine: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL 4.05.2016, Monaco di Baviera: prima della 34esima partita della Bundesliga, FC Bayern Monaco - Hannover 96 all'Allianz Arena, Franz Beckenbauer, presidente onorario del Monaco, sale sul podio durante la presentazione delle squadre campioni prima dell'inizio della partita. Immagine: KEYSTONE/DPA/Andreas Gebert L'allore Presidente della FIFA, lo svizzero Joseph Sepp Blatter, a sinistra, Nicole Petignat, ex arbitro elvetica FIFA, al centro, e Franz Beckenbauer, a destra, posano prima della partita di gala tra la Selezione FIFA e le Leggende svizzere nella 15ª edizione del «Sepp Blatter Fussballturnier», a Ulrichen, in Svizzera, domenica 26 agosto 2012. Immagine: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott Franz Beckenbauer, con la moglie Heidi nel 2011. Immagine: KEYSTONE/Margarethe Wichert/dapd Franz Beckenbauer saluta con dei fiori dopo una cerimonia di addio prima della partita della Bundesliga tra l'FC Bayern Monaco e l'Hertha BSC Berlin nello stadio di Monaco, nel sud della Germania, sabato 19 dicembre 2009. Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Christof Stache Il calciatore inglese David Beckham, a destra, e la leggenda del calcio tedesco Franz Beckenbauer durante la presentazione del pallone ufficiale dei Mondiali di calcio 2010, chiamato Jabulani, a Città del Capo, in Sudafrica, venerdì 4 dicembre 2009. Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Denis Farrell Il capitano olandese Johan Cruyff, a sinistra, parla con l'arbitro, osservato dal capitano della Germania Ovest Franz Beckenbauer, a destra, prima dell'inizio della partita Germania Ovest-Olanda a Monaco, Germania Ovest, il 3 luglio 1984. Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Endlicher Il capitano della squadra vincitrice della Coppa del Mondo della Germania Ovest, Franz Beckenbauer, tiene in mano il trofeo della Coppa del Mondo di calcio con il portiere della Germania Sepp Maier, a destra, dopo la vittoria della loro squadra sull'Olanda nella finale allo Stadio Olimpico di Monaco, in Germania, il 7 luglio 1974. Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Str Jakob «Koebi» Kuhn, al centro, giocatore della nazionale svizzera (poi anche allenatore della Nati), posa con i giocatori tedeschi Franz Beckenbauer, a destra, e Uwe Seeler, a sinistra, durante la divertente partita del 3 novembre 1983 a Staefa tra la squadra di seconda divisione dello Staefa e la nazionale della Germania Ovest, divenuta campione del mondo nel 1974. Franz Beckenbauer è stato uno dei più grandi calciatori del mondo, vincendo la Coppa del Mondo come giocatore e allenatore e portando la Coppa del Mondo 2006 in Germania.

Era la tanto decantata luce splendente. «È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è spento serenamente ieri, domenica, circondato dai suoi cari», ha annunciato la famiglia. «Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande».

Beckenbauer entrò a far parte del Bayern nelle giovanili e divenne rapidamente un giocatore chiave per il club di bavarese. Il ragazzo del distretto di Giesing vinse quattro titoli di campione nazionale, conquistò tre volte la Coppa Europa e mise le mani anche sulla Coppa del Mondo.

Con la sua eleganza e disinvoltura in campo, ridefinì il ruolo del libero e coronò la sua carriera vincendo proprio i Mondiali del 1974 in casa. Due anni prima, aveva già trascinato la Nazionale tedesca a vincere gli Europei.

La Germania è campione del mondo 1974 - da sinistra a destra - Il presidente federale Walter Scheel, il capitano Franz Beckenbauer, il presidente Dr. Hermann Gösmann, il portiere Sepp Maier e Paul Breitner. imago images/Pressefoto Baumann

Campione del mondo anche come allenatore

Dopo alcuni anni negli Stati Uniti con i New York Cosmos, dove giocò assieme a Pelé, Beckenbauer tornò in Germania e vinse un altro titolo di campione con l'Hamburger SV nel 1982.

Dopo che la Germania non riuscì a qualificarsi per gli Europei del 1984, Beckenbauer prese in mano la Nazionale tedesca senza nemmeno la licenza di allenatore e la condusse direttamente fino alla finale della Coppa del Mondo del 1986, poi persa contro l'Argentina (2-3).

Quattro anni dopo, «si vendicò» di Diego Maradona & Co. con il trionfo a Italia '90.

In seguito si dimise da CT, non senza aver dato al suo successore Berti Vogts un pesante fardello da portare. Beckenbauer tornò al Bayern Monaco come allenatore quando la sua squadra bavarese era in crisi a metà degli anni Novanta.

Lo zampino in Germania 2006

La Germania si è servita del suo carisma e del suo glamour poliglotta anche per la candidatura dei Mondiali di calcio del 2006.

La favola estiva è stata il capolavoro di Beckenbauer come funzionario - e allo stesso tempo difficile a livello personale. Ci furono molte accuse quando vennero resi pubblici dei pagamenti dubbi. Ex politici tedeschi di alto livello erano intervenuti in difesa di Beckenbauer dopo che scoppiò lo scandalo.

Le accuse relative all'assegnazione della Coppa del Mondo con dubbi pagamenti milionari hanno lasciato un retrogusto amaro all'imponente lavoro di una vita di Beckenbauer.

Nell'estate del 2019, il Ministero pubblico ha separato il procedimento contro di lui per sospetta frode da quello dei suoi coimputati. Alla fine, il procedimento è caduto in prescrizione, così come quello a carico di tre stretti compagni.