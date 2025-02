Frei KEY

Fabian Frei ha annunciato che al termine della stagione si ritirerà dal calcio giocato.

Swisstxt

Il centrocampista, attualmente in forza al Winterthur, è il recordman di presenze in Super League con 468 apparizioni. Cresciuto nel Basilea, squadra con cui ha passato la maggior parte della carriera e con cui ha vinto cinque titoli e tre Coppe Svizzere, il 36enne ha giocato pure nel San Gallo. Tra il 2015 e il 2017 ha varcato i confini nazionali per approdare in Bundesliga al Mainz. Ha pure indossato in 24 occasioni la casacca della Nati, mettendo a segno tre gol.