Il successore di Sascha Stauch sulla panchina della Svizzera U21 è Alex Frei.

Ad annunciarlo è stata l’ASF, precisando che l’ex bomber della Nazionale, ad oggi miglior marcatore della storia, assumerà l’incarico a partire da febbraio, senza tuttavia specificare la durata del suo contratto.

I suoi primi impegni saranno le sfide di qualificazione ai prossimi Europei contro le Isole Faroe e l’Estonia a marzo.

In passato Frei ha lavorato per Basilea, Wil, Winterthur e Aarau. «Il ritorno all’ASF significa molto per me. Desidero mettere a disposizione la mia esperienza», ha detto il 46enne.