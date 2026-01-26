  1. Clienti privati
Frei è il nuovo tecnico della Nazionale svizzera U21

Swisstxt

26.1.2026 - 11:27

In panchina
In panchina
KEY

Il successore di Sascha Stauch sulla panchina della Svizzera U21 è Alex Frei.

SwissTXT

26.01.2026, 11:27

26.01.2026, 11:30

Ad annunciarlo è stata l’ASF, precisando che l’ex bomber della Nazionale, ad oggi miglior marcatore della storia, assumerà l’incarico a partire da febbraio, senza tuttavia specificare la durata del suo contratto.

I suoi primi impegni saranno le sfide di qualificazione ai prossimi Europei contro le Isole Faroe e l’Estonia a marzo.

In passato Frei ha lavorato per Basilea, Wil, Winterthur e Aarau. «Il ritorno all’ASF significa molto per me. Desidero mettere a disposizione la mia esperienza», ha detto il 46enne.

