«Abbiamo scritto la storia, ma volevamo di più. Fa male uscire così», ha detto Freuler con grande frustrazione in volto. Gli fa eco Akanji: «Siamo stati aggressivi e abbiamo provato a giocare fin dall'inizio, sono convinto che in 11 avremmo vinto». Yakin ha invece provato a cogliere la parte positiva di questo torneo: «Possiamo solo essere orgogliosi di come abbiamo giocato».