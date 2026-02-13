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Al termine della sconfitta ai quarti di finale contro l’Argentina, in casa Svizzera c’è grande delusione e i protagonisti faticano a trovare le parole giuste per descrivere le emozioni.
«Abbiamo scritto la storia, ma volevamo di più. Fa male uscire così», ha detto Freuler con grande frustrazione in volto. Gli fa eco Akanji: «Siamo stati aggressivi e abbiamo provato a giocare fin dall'inizio, sono convinto che in 11 avremmo vinto». Yakin ha invece provato a cogliere la parte positiva di questo torneo: «Possiamo solo essere orgogliosi di come abbiamo giocato».