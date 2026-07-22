Calcio
Freuler verso l'Arabia Saudita
Remo Freuler
Imago
Remo Freuler lascerà con ogni probabilità il Bologna con il quale non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo del contratto.
Il centrocampista 34enne è vicino al trasferimento al NEOM, club della Saudi Pro League. La formazione saudita gli offrirebbe l'ultimo contratto importante della carriera.
Anche l'Olympiacos sarebbe interessato all'elvetico.
Ricardo Rodriguez, che non ha rinnovato col Betis Siviglia, potrebbe ritornare al Torino, secondo delle voci in arrivo dal calciomercato italiano.