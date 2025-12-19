Ecco il videoFumogeni in campo: al 90’ esplode la protesta dei tifosi della Fiorentina a Losanna
19.12.2025 - 09:42
La sconfitta contro il Losanna fa infuriare i tifosi viola, che contestano la squadra con fumogeni, cori e fischi. La Fiorentina chiude la fase a gironi di Conference League al 16mo posto, mentre il Losanna si gode un successo storico.
Il triplice fischio è solo l’innesco. Al 90’, sotto il settore ospiti, la Fiorentina viene travolta dalla contestazione dei suoi tifosi.
È l’ennesima serata storta e la pazienza del popolo viola, arrivato in circa mille in Svizzera, si esaurisce definitivamente. La squadra si presenta sotto la curva ospite e viene ricacciata negli spogliatoi tra fischi e cori di protesta.
La rabbia monta già nel primo tempo. A inizio gara campeggia uno striscione che non lascia spazio a interpretazioni: «Questa città merita rispetto, onorate quel giglio cucito sul petto».
Poi, dagli spalti, partono i fumogeni, tanto da costringere l’arbitro a fermare il gioco per circa un minuto. Infine arrivano i cori, espliciti e diretti alla squadra. Messaggi chiarissimi, che preparano il terreno alla resa dei conti finale.
Prestazione deludente
In campo, però, la risposta non arriva. La partita è povera di contenuti, lenta, soporifera. La Fiorentina pensa più a difendersi che ad attaccare.
Nel finale di primo tempo una fitta nebbia cala sullo stadio, creando seri problemi di visibilità: l’arbitro interrompe, poi manda tutti negli spogliatoi tra lo sconcerto generale.
La ripresa ha un altro ritmo, più per merito dei padroni di casa che dei viola. Basta poco al Losanna per colpire: cross dalla sinistra e incornata vincente di Sigua. Fortini, appena entrato, perde la marcatura; Martinelli forse poteva fare di più. È l’episodio che decide la gara.
Losanna – Fiorentina 1:0
UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26
18.12.2025
Entrambe ai playoff
Con la sconfitta in terra vodese, i viola chiudono la League Phase di Conference League al 16mo posto. Tradotto: playoff a febbraio (19-26), con sorteggio fissato per il 19 gennaio. Nell’urna di Nyon la Fiorentina potrà pescare Omonia Nicosia o Jagiellonia.
Dall’altra parte, il Losanna vive una serata opposta. Anche se il destino europeo è lo stesso, ovvero i playoff, il nono posto nel girone permette ai romandi di centrare l’obiettivo stagionale.
Al prossimo turno potranno incontrare i cechi del Sigmo Olomouc oppure i bosniaci dello Zrinjski Mostar: in entrambi i casi, un avversario alla portata. E sulle rive del Lemano c’è spazio per sognare.
